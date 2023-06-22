Події

12:45 22.06.2023

Кількість жертв вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі Києва зросла до трьох

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Кількість жертв вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі Києва зросла до трьох

У Дніпровському районі Києва з-під завалів будинку, в якому стався вибух, дістали ще одне тіло, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники витягли ще одне тіло - загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у Києві о 3:34 у 16-поверховому в житловому будинку на вулиці Малишка стався вибух, попередньо через витік газу, унаслідок чого розпочалася пожежа. Станом на 10:00 було відомо про двох загиблих і п’ятьох постраждалих. Повідомлялося про порятунок із пошкоджених квартир 20 осіб, мешканців усього будинку евакуювали. Зазначалося, що, за даними рятувальників, у пошкодженому будинку все ще можуть залишатися люди.

Теги: #вибух #київ #будинок

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