Події

11:02 22.06.2023

На Таврійському напрямку українські сили просунулися в бік противника до 1 км

1 хв читати
На Таврійському напрямку українські сили просунулися в бік противника до 1 км

На Таврійському напрямку українські сили просунулися в бік противника до 1 км, протягом доби знищено 129 окупантів, поранено 236, у полон узято п'ятьох, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, також виконуємо плани з оборони в нашій зоні відповідальності. Має просування в бік противника до 1 км. Ідеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

За словами спікера, за добу російські окупанти 29 разів атакували українські позиції на Таврійському напрямку та здійснили 574 обстріли.

"Найчастіше та найбільш інтенсивно ворог атакував на сході - на Донеччині, в районі Авдіївки та Мар'їнки. Отримавши відсіч, ворог відступив. Найголовніше - з нашого боку втрат позицій немає", - заявив Шершень.

Орієнтовні втрати противника минулої доби: вбитими 129 окупантів, пораненими 236 осіб, у полон узято п'ятьох.

"Знищено 29 одиниць озброєння та військової техніки противника. Тільки за ніч знищено РЛС "Зоопарк", РЕБ "Поле-21", один танк і чотири одиниці БМП, 2С9 "Нона-С", - сказав речник.

Українські воїни також захопили ворожий танк Т-80. "Це дуже цінний трофей, і тепер він приноситиме користь ЗСУ", - додав Шершень.

 

Теги: #напрямок #таврійський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 17.06.2023
Є успіхи і просування українських бійців на Таврійському напрямку - Тарнавський

Є успіхи і просування українських бійців на Таврійському напрямку - Тарнавський

13:44 14.06.2023
На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже чотири роти

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже чотири роти

23:35 13.06.2023
На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський

На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський

17:17 02.06.2023
Окупанти втратили 34 одиниці озброєння і військової техніки та майже дві роти особового складу за добу на Таврійському напрямку

Окупанти втратили 34 одиниці озброєння і військової техніки та майже дві роти особового складу за добу на Таврійському напрямку

15:56 01.06.2023
Окупанти втратили майже дві роти особового складу та чотири склади боєприпасів за добу на Таврійському напрямку

Окупанти втратили майже дві роти особового складу та чотири склади боєприпасів за добу на Таврійському напрямку

12:39 28.05.2023
За добу українські військові виконали понад 600 вогневих завдань на Таврійському напрямку

За добу українські військові виконали понад 600 вогневих завдань на Таврійському напрямку

15:57 26.05.2023
На Авдіївському напрямку відбито штурм окупантів, незважаючи на хіматаку - Держприкордонслужба

На Авдіївському напрямку відбито штурм окупантів, незважаючи на хіматаку - Держприкордонслужба

17:44 25.05.2023
Ворог продовжує здійснювати невдалі наступальні дії на авдіївському напрямку - Тарнавський

Ворог продовжує здійснювати невдалі наступальні дії на авдіївському напрямку - Тарнавський

14:43 20.05.2023
Втрати ворога вбитими і пораненими на Таврійському напрямку становлять майже чотири роти за добу

Втрати ворога вбитими і пораненими на Таврійському напрямку становлять майже чотири роти за добу

16:20 17.05.2023
На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Угорщина готує ІПСО з метою звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ - Лубінець

Кількість жертв вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі Києва зросла до трьох

Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації - Зеленський

Зеленський підписав закон щодо обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, яка стосується РФ, Білорусі та тимчасово окупованої території України

У постраждалому від вибуху будинку в Києві можуть залишатися люди - КМВА

ОСТАННЄ

Угорщина готує ІПСО з метою звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ - Лубінець

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим унаслідок вибуху в житловому будинку в Києві

Україна на Конференції в Лондоні презентувала систему DREAM, яка дасть змогу забезпечити прозорість проєктів відновлення, - Шмигаль

Кількість жертв вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі Києва зросла до трьох

У найближчі дві доби в деяких областях України короткочасні дощі та грози

Перша леді України засудила коментар Путіна про єврейство Зеленського: Не знаю, як у політичному контексті можна обговорювати чиюсь національність

Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації - Зеленський

Зеленський підписав закон щодо обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, яка стосується РФ, Білорусі та тимчасово окупованої території України

На території Білорусі перебувають майже 1,5 тисячі російських військовослужбовців - Держприкордонслужба України

Ігнат про розгортання комплексу SAMP/T в Україні: Очікуємо оголошення від командувача ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА