На Таврійському напрямку українські сили просунулися в бік противника до 1 км

На Таврійському напрямку українські сили просунулися в бік противника до 1 км, протягом доби знищено 129 окупантів, поранено 236, у полон узято п'ятьох, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, також виконуємо плани з оборони в нашій зоні відповідальності. Має просування в бік противника до 1 км. Ідеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

За словами спікера, за добу російські окупанти 29 разів атакували українські позиції на Таврійському напрямку та здійснили 574 обстріли.

"Найчастіше та найбільш інтенсивно ворог атакував на сході - на Донеччині, в районі Авдіївки та Мар'їнки. Отримавши відсіч, ворог відступив. Найголовніше - з нашого боку втрат позицій немає", - заявив Шершень.

Орієнтовні втрати противника минулої доби: вбитими 129 окупантів, пораненими 236 осіб, у полон узято п'ятьох.

"Знищено 29 одиниць озброєння та військової техніки противника. Тільки за ніч знищено РЛС "Зоопарк", РЕБ "Поле-21", один танк і чотири одиниці БМП, 2С9 "Нона-С", - сказав речник.

Українські воїни також захопили ворожий танк Т-80. "Це дуже цінний трофей, і тепер він приноситиме користь ЗСУ", - додав Шершень.