Події

10:33 22.06.2023

У постраждалому від вибуху будинку в Києві можуть залишатися люди - КМВА

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У постраждалому від вибуху будинку в Києві можуть залишатися люди - КМВА

Рятувальники отримали інформацію про те, що в 16-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі Києва, в якому вночі 22 червня стався вибух, можуть залишатися люди, повідомляє Київська міська військова адміністрація в телеграм-каналі.

"О 09:30 рятувальники отримали інформацію, що в будинку, ймовірно, можуть ще залишитися мешканці. О 10:00 евакуйовано жінку. Їй надається перша медична допомога", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Як повідомлялося, у Києві стався вибух у 16-типоверховому будинку попередньо через витік газу, внаслідок чого розпочалася пожежа. Станом на 10:00 відомо про двох загиблих і п'ятьох постраждалих. Із пошкоджених квартир врятовано 18 осіб, жителів усього будинку евакуйовано.

 

Теги: #газ #вибух #будинок

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