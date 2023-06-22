Події

09:34 22.06.2023

Ексгендиректора Чернігівського заводу радіоприладів обвинувачують у несплаті майже 9 млн грн податків

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Ексгендиректора Чернігівського заводу радіоприладів обвинувачують у несплаті майже 9 млн грн податків

Співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього генерального директора приватного акціонерного товариства "Чернігівський завод радіоприладів" за фактом несплати податків на суму майже 9 млн грн.

"Встановлено, що керівник підприємства з обігом коштів у сотні мільйонів гривень упродовж останніх років умисно ухилявся від сплати земельного податку за ділянки, якими користувався завод. Це призвело до ненадходження коштів до місцевого бюджету. У тому числі через ці фінансові втрати влада міста не змогла самостійно у повному обсязі виплачувати заробітні плати медичним та педагогічним закладам, здійснювати соціальні виплати громадянам пільгових категорій", - зазначається в повідомленні ДБР.

Наразі подано цивільний позов в інтересах держави про відшкодування збитків на суму майже 8,5 млн гривень.

Колишнього гендиректора обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Санкція статті передбачає штраф із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років із конфіскацією майна.

Теги: #завод #податки #дбр

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