Рятувальники ліквідували пожежу в результаті вибуху через витік газу в Дніпровському районі, зруйновано чотири квартири

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок вибуху через витік газу в Дніпровському районі, внаслідок інциденту зруйновано 4 квартири на двох поверхах будинку, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"О 08:10 пожежу ліквідовано", - ідеться в повідомленні.

Наразі роботи тривають.

"Станом на 08:30 внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло дві особи, постраждало чотири особи (з них трьох госпіталізовано) та врятовано 18 осіб. П'ятьом надано психологічну допомогу", - зазначає пресслужба КМВА.

Вибух стався о 03:45 у 16-поверховому будинку на вул. Малишка в Дніпровському районі. Попередньо, вибух спричинив витік газу, внаслідок чого сталося руйнування на 7, 8 поверхах, загоряння на площі 250 кв. м. Зруйновано 4 квартири.

"Наразі на місці працюють усі необхідні служби", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.