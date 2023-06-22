Авіація ЗС України завдала 12 ударів по районах зосередження росіян

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українські захисники знищили російський ударний гелікоптер Мі-24 та 7 розвідувальних БПЛА.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ і боєприпасів ворога.