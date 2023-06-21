Міноборони уклало перші договори з постачальниками продуктів харчування для ЗС України

Міністерство оборони України уклало перші три договори з постачальниками продуктів харчування для Збройних Сил України, повідомила пресслужба відомства.

"Міністерством оборони України за результатами проведених через систему Prozorro торгів станом на 21 червня укладено перші три договори з компаніями-переможцями на постачання продуктів харчування для Збройних Сил України відповідно до Каталогу продуктів харчування", - ідеться в повідомленні.

Загалом визначили 19 переможців із 22.

"Ще щодо 16 переможців конкурсу здійснюється підготовка договорів для їх підписання, внесення переможцями конкурсу депозитів на рахунок міністерства, як того вимагає тендерна документація", - зазначили в Міноборони.

Крім того, за трьома процедурами із загальних 22 було відхилено всіх учасників у зв'язку з невідповідністю їхніх цінових пропозицій умовам оголошення. За ними оголошено повторні торги.

У Міноборони наголошують, що в повторних процедурах закупівлі можуть брати участь усі охочі, а не лише чинні учасники.

Крім того, наразі триває низка судових процесів, на яких розглядаються позови окремих учасників торгів. Зазначається, що суть позовних заяв здебільшого полягає в претензіях до роботи Колегіального органу Міністерства оборони України з питань оборонних закупівель.

Так, Міноборони ввело до його складу представника Громадської Антикорупційної Ради для максимального громадського контролю за процесом закупівель і дотримання принципів транспарентності.

"Усі процеси відбуваються максимально відкрито. Ми активно співпрацюємо з громадськістю, за що вдячний, зокрема, Антикорупційній Раді, і, незважаючи на всі ці труднощі, закупівлі продовжуються, договори підписуються, все відбувається з дотриманням усіх процедур і термінів, визначених законом "Про публічні закупівлі". Жодних затягувань немає. Військо є і буде повністю забезпечене - це наше ключове завдання", - цитує пресслужба оборонного відомства слова заступника міністра оборони України Дениса Шарапова.