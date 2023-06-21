Події

19:18 21.06.2023

Посол Японії провів зустріч із командувачем Нацгвардії України

1 хв читати
Посол Японії провів зустріч із командувачем Нацгвардії України

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі відвідав полігон Національної гвардії України та зустрівся з її командувачем генерал-лейтенантом Юрієм Лебедем.

"Сьогодні посол Японії Мацуда відвідав полігон Нацгвардії та зустрівся з її командувачем генерал-лейтенантом Юрієм Лебедем. Сторони обговорили взаємодію в мирний і воєнний час, а також виклики, пов’язані з сучасною повномасштабною агресією Росії", - ідеться в повідомленні посольства у твіттері.

 

Теги: #посол #японія #зустрічі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:13 20.06.2023
Зеленський призначив послів України в Бразилії, Колумбії та Індії - укази

Зеленський призначив послів України в Бразилії, Колумбії та Індії - укази

16:10 15.06.2023
Африканські країни усвідомили, наскільки Україна важлива для продовольчої безпеки регіону – посол у ПАР

Африканські країни усвідомили, наскільки Україна важлива для продовольчої безпеки регіону – посол у ПАР

11:48 15.06.2023
Посол України в ПАР не вірить, що Путін приїде на саміт БРІКС

Посол України в ПАР не вірить, що Путін приїде на саміт БРІКС

12:59 09.06.2023
Японія надасть постраждалим через підрив Каховської ГЕС українцям допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації

Японія надасть постраждалим через підрив Каховської ГЕС українцям допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації

07:38 07.06.2023
Посол США: Приголомшена руйнуванням дамби Каховської ГЕС, ведемо тісну співпрацю з українською владою для надання допомоги людям

Посол США: Приголомшена руйнуванням дамби Каховської ГЕС, ведемо тісну співпрацю з українською владою для надання допомоги людям

17:48 06.06.2023
Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС - посольство

Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС - посольство

12:57 04.06.2023
Міністри оборони України та Японії провели першу зустріч

Міністри оборони України та Японії провели першу зустріч

09:59 26.05.2023
Японія розширює санкції проти Росії, запроваджує експортні обмеження щодо 80 організацій із РФ - МЗС країни

Японія розширює санкції проти Росії, запроваджує експортні обмеження щодо 80 організацій із РФ - МЗС країни

18:29 24.05.2023
Японія передала Україні 100 автомобілів і 30 тис. готових харчових пайків для ЗСУ

Японія передала Україні 100 автомобілів і 30 тис. готових харчових пайків для ЗСУ

15:50 21.05.2023
Україна і Японія проведуть спільну конференцію з відновлення України

Україна і Японія проведуть спільну конференцію з відновлення України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

Протягом доби ворог завдав понад 30 авіаударів, застосував шість БПЛА Shahed-136/131

Українські підрозділи збили російський вертоліт - Генштаб ЗСУ

Прем'єр Латвії: Ми відправимо весь наш парк вертольотів в Україну

На таврійському напрямку українські сили продовжують просування, успіхи вже помітні - Тарнавський

ОСТАННЄ

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

Під загрозою розграбування в Запорізькій області перебувають 15 загальнонаціональних цивілізаційних пам'яток, розташованих на березі Дніпра і Каховки

Протягом доби ворог завдав понад 30 авіаударів, застосував шість БПЛА Shahed-136/131

Кулеба і нова очільниця МЗС Румунії провели першу зустріч, обговорили активізацію двостороннього співробітництва

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження противника

Українські підрозділи збили російський вертоліт - Генштаб ЗСУ

Додаткові судна долучилися до пошуку зниклого в Атлантиці батискафа

Прем'єр Латвії: Ми відправимо весь наш парк вертольотів в Україну

КМДА: Обраний судом запобіжний захід голові Департаменту муніципальної безпеки унеможливлює його участь у заходах із ліквідації надзвичайних ситуацій

На таврійському напрямку українські сили продовжують просування, успіхи вже помітні - Тарнавський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА