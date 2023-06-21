Посол Японії провів зустріч із командувачем Нацгвардії України

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі відвідав полігон Національної гвардії України та зустрівся з її командувачем генерал-лейтенантом Юрієм Лебедем.

"Сьогодні посол Японії Мацуда відвідав полігон Нацгвардії та зустрівся з її командувачем генерал-лейтенантом Юрієм Лебедем. Сторони обговорили взаємодію в мирний і воєнний час, а також виклики, пов’язані з сучасною повномасштабною агресією Росії", - ідеться в повідомленні посольства у твіттері.