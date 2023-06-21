Протягом доби ворог завдав понад 30 авіаударів, застосував шість БПЛА Shahed-136/131

Протягом доби ворог завдав понад 30 авіаційних ударів по території України, зокрема, застосував шість ударних БПЛА Shahed-136/131, усі їх знищили українські військові, також противник здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправленням у райони ведення бойових дій на території України.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Леонівка, Миколаївка Чернігівської області та Волфине Сумської області, обстріляли з мінометів і артилерії населені пункти Хрінівка, Єліне, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Ситне, Фотофиж, Нові Вирки, Волфине, Шпиль, Ободи, Кіндратівка, Локня, Степне Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Липці, Алісівка, Бугруватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Плетенівка, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Рублене, Анискине, Мілове на Харківщині.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки Харківської області, а також здійснив артилерійські та мінометні обстріли н.п. Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в напрямку Діброви Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Також росіяни завдали авіаційних ударів у районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Сіверська - Донецької. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Ворог здійснив артилерійські обстріли Васюківки, Оріхово-Василівки, Богданівки, Калинівки, Часового Яру, Іванівського, Озарянівки, Білої Гори, Костянтинівки, Дружби й Сєверного Донецької області.

На авдіївському напрямку агресор проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Сєверного та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог також проводив безуспішні наступальні дії в напрямку Мар'їнки. Агресор завдав авіаційного удару в районі Красногорівки, а також здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Зоряне, Гостре, Мар'їнка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку окупанти вели наступальні дії в напрямках Новомихайлівки та Вугледара, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Богоявленка, Благодатне, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії. Проводив безуспішні наступальні дії в напрямку П'ятихаток Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах Преображенки та Стопногірська Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.