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17:49 21.06.2023

Прем'єр Латвії: Ми відправимо весь наш парк вертольотів в Україну

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Прем'єр Латвії: Ми відправимо весь наш парк вертольотів в Україну

Латвія готується до відправлення всього свого парку вертольотів в Україну, заявив латвійський прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш.

"Наші Stinger прибули в Україну лише за день до повномасштабного вторгнення, і, на щастя, вони були частиною рішення щодо запобігання захопленню аеропорту росіянами, що є частиною їхнього початкового плану. Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на різну допомогу Україні. Тільки військові становлять понад 1%", - сказав прем'єр-міністр Латвії на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні.

Він наголосив, що всі латвійські ракети Stinger зараз в Україні.

"У нас був парк вертольотів. Усі ці вертольоти, останні ще перефарбовуються, щоб вони були в робочому стані й мали гарний вигляд, ми відправляємо їх в Україну", - заявив прем'єр.

Крім того, за його словами, Латвія навчає близько 3000 українських солдатів цього року.

Каріньш додав, що після підриву Каховської ГЕС протягом одного тижня Латвія ухвалила три різні рішення уряду щодо різних пакетів допомоги.

Теги: #латвія #вертольоти #військова_допомога #каріньш

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