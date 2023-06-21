Директора департаменту КМДА, підозрюваного в недбалості, через яку загинули люди біля закритого укриття, узято під домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА, підозрюваного в недбалості, через яку загинули люди біля закритого укриття під час ворожого ракетного обстрілу.

"У четвер, 21 червня, Голосіївський районний суд міста Києва у повному обсязі задовольнив клопотання прокуратури та обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який підозрюється у службовій недбалості, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю", - йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури в середу.

За інформацією прокуратури, термін дії запобіжного заходу – два місяці.

На підозрюваного також покладено зобов'язання: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, за винятком участі в процесуальних діях, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Раніше прокуратура в межах кримінального провадження щодо загибелі й травмування людей через недопуск до укриття повідомила про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА за ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи цього структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Києва.