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12:58 21.06.2023

Наступ іде нелегко, оскільки 200 тис. кв. км території України заміновані російськими військами - Зеленський

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Наступ іде нелегко, оскільки 200 тис. кв. км території України заміновані російськими військами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський визнав, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б" за декілька тижнів від початку військового наступу України з метою повернути собі території, окуповані Росією.

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, й очікують результатів зараз. Це не так", - сказав він в інтерв'ю BBC, оприлюдненому в середу.

Зеленський сказав, що військовий наступ іде нелегко, тому що 200 000 квадратних кілометрів української території були заміновані російськими військами. "Що хтось не хотів би, включно зі спробами тиску на нас, за всієї поваги, ми просуватимемося на полі бою так, як вважатимемо за потрібне", - додав Зеленський.

Водночас він зазначив, що "як далеко ми не просунулися б у контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України".

Відповідаючи на запитання про можливе застосування Росією ядерної зброї, Зеленський сказав, що "Путін небезпечний для нас із 2014 року, коли він окупував першу з наших територій". "Він говоритиме про застосування ядерної зброї, я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він дуже любить це. Людина без зв'язку з реальністю, яка в 21 столітті розв'язала повномасштабну війну проти свого сусіда", - вважає він.

Він наголосив на необхідності надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО, але сказав, що врешті метою є членство в оборонному альянсі.

"[Єнс] Столтенберг знає мою позицію, - сказав український лідер. - Ми багато разів говорили їм: "Не вибивайте землю з-під наших ніг".

Український лідер знову виступив за те, щоб Україна отримала F-16 американського виробництва, і сказав, що, на його думку, пілоти-винищувачі можуть розпочати навчання вже в серпні, а перші літаки можуть прибути за шість або сім місяців.

Зеленський сказав, що кроки зі швидкого відновлення, які необхідно зробити негайно, передбачають пошук місць для проживання людей, відновлення зруйнованої Каховської греблі та децентралізацію енергомережі.

"Але в ширшому масштабі йдеться про трансформацію України", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання про слова Путіна, що Зеленський є ганьбою єврейського народу, президент сказав: "Начебто він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але він начебто другий король антисемітизму після Гітлера. Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку".

Теги: #наступ #мінування #зеленський

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