Події

07:21 21.06.2023

Силами ППО було знищено 30 із 33 запущених ударних дронів, окупанти вдарили крилатою ракетою по цивільних об'єктах у Запорізькій області

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Силами ППО було знищено 30 із 33 запущених ударних дронів, окупанти вдарили крилатою ракетою по цивільних об'єктах у Запорізькій області

Сьогодні вночі ворог атакував Україну 33 іранськими ударними дронами типу "Шахед", з них збито 30, також противник завдав удару 7 зенітними керованими ракетами і 1 крилатою, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці у середу вранці.

"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного та авіаційного ударів іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. ", - зазначається в повідомленні.

За даними Генштабу, минулої доби ворог застосував 7 зенітних керованих ракет із ЗРК С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М", якою атакував цивільні об'єкти в Запорізькій області. Також росіяни випустили 33 іранських ударних БПЛА "Shahed-136/131", 30 з яких були ліквідовані.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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