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07:14 21.06.2023

За добу війська РФ завдали 83 авіаудари, здійснили 58 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських сил і населених пунктах

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За добу війська РФ завдали 83 авіаудари, здійснили 58 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських сил і населених пунктах

Минулої доби Російська Федерація завдала 83 авіаційні удари, здійснила 58 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських захисників і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог завдав 83 авіаційні удари та здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів на всій території України залишається дуже високою", - йдеться в ранковому зведенні у фейсбуці у середу.

На Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби противник завдав авіаударів по Янжулівці і Леонівці Чернігівської області та Козачій Лопані на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Карповичі Чернігівської області; Кіндратівка, Бруски, Басівка, Локня, Миропільське, Юнаківка, Бачівськ, Степне Сумської області, а також Івашки, Рожковичі, Гур'їв Козачок, Уди, Мар’їно,  Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

На куп'янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове  на Харківщині.

На лиманському напрямку артилерійського обстрілу зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Хромове та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхове-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Сіверне Донецької області.

На авдіївському напрямку зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки. Водночас обстріляв Красногорівку, Георгіївку, Мар'їнку та Побєду Донецької області.

На шахтарському напрямку противник обстріляв населені пункти Гостре, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Сторожеве, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Макарівка Донецької області, Новоданилівка, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Козацьке, Одраднокам’янка та Херсон. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Нескучне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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