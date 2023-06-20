Корнієнко закликав парламенти дев'яти європейських держав визнати дії РФ проти України актами тероризму

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко закликав парламенти малих європейських держав визнати дії Російської Федерації проти України актами тероризму.

"Ми закликаємо всі цивілізовані країни визнати жахи, скоєні росією, як акти тероризму. Російська федерація не планує зупинятися і продовжуватиме жорстоку війну проти України, вбиваючи цивільних, руйнуючи життя, перетворюючи їх на жахіття кожного українця", - сказав Корнієнко на конференції спікерів парламентів малих європейських держав у вівторок у Люксембургу.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Корнієнко наголосив, що світ не дозволить Росії перемогти і робитиме все можливе, щоб зупинити її.

Корнієнко акцентував увагу на поверненні українських дітей, незаконно депортованих РФ.

"Від початку повномасштабного вторгнення загарбники одразу планомірно забирали дітей із дитячих будинків чи шкіл, розділяли родини під час фільтрації та вбивали батьків", - наголосив Корнієнко.

Він зазначив, що повернення всіх українських дітей на батьківщину - це повноцінна складова перемоги України, а також один із елементів реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського.

Корнієнко запросив представників країн малих європейських держав узяти участь у роботі Міжнародного центру з повернення дітей.

Перший віцеспікер також закликав парламенти, представники яких брали участь у конференції, визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Він подякував голові палати депутатів Люксембургу Фернану Етжену за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Цей крок відновлює історичну справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв", - наголосив Корнієнко.

Він також запропонував провести конференцію спікерів парламентів малих європейських держав у Києві.

Конференція спікерів парламентів малих європейських держав - найбільша зустріч парламентаріїв дев'яти країн Європи: Андорри, Республіки Кіпр, Ісландії, Ліхтенштейну, Великого Герцогства Люксембург, Республіки Мальта, Князівства Монако, Чорногорії та Республіки Сан-Марино. З 2006 року ця щорічна зустріч є платформою для зміцнення міжпарламентських відносин країн-учасниць та узгодження спільних позицій у міжнародних організаціях і з основних питань міжнародного порядку денного.