Генштаб: У Мангуші та Новоазовську Донецької області окупанти обладнали пункти фільтрації, де у громадян перевіряють речі та знімають відбитки пальців

У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости і пункти фільтрації, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Усе цивільне населення, що виїжджає з тимчасово зайнятого ворогом півдня України, вимушене проходити пункти фільтрації, розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці у вівторок увечері.

Як повідомляється, під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, знімають відбитки пальців.