Українська авіація за добу завдала вісім ударів по живій силі ворога, два - по ЗРК, ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, три станції РЕБ і 17 артпідрозділів

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу супротивника і два - по його зенітно-ракетних комплексах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 вівторка.

"Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 - по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці у вівторок увечері.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 станції РЕБ, 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливий об'єкт ворога.