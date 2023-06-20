Генштаб: Противник веде наступальні дії на лиманському, бахмутському та шахтарському напрямках, обороняється - на запорізькому та херсонському

Протягом доби на чотирьох основних напрямках відбулося 35 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 вівторка.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - упродовж доби відбулося 35 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів по Янжулівці та Леонівці Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Карповичі Чернігівської області; Кіндратівка, Бруски, Басівка, Локня, Юнаківка, Бачівськ, Степове Сумської області, а також Івашки, Рожковичі, Гур'їв Козачок, Уди, Мар'їне, Висока Яруга, Морозовець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині", - інформує Генштаб.

На куп'янському напрямку артилерійського та мінометного обстрілу противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Західне, Кислівка та Берестове Харківської області.

Як повідомляє Генштаб, на лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна - Ямполівка. Артилерійського обстрілу зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області. На бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку Оріхового-Василівки Донецької області.

"Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхове-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Сіверне Донецької області", - уточнюється в повідомленні.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії біля Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Мар'їнки. Водночас обстріляв з артилерії Красногорівку, Георгіївку, Мар'їнку та Побєду Донецької області.

"На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області", - інформує Генштаб.

Разом із тим, на запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. " Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сторожевого, Пречистівки, Золотої Ниви, Благодатного та Макарівки Донецької області та міста Запоріжжя. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Нескучне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків - Миколаївської".