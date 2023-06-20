Події

19:40 20.06.2023

Сили оборони збили 32 із 35 БПЛА типу "Shahed", які атакували Україну

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Сили оборони збили 32 із 35 БПЛА типу "Shahed", які атакували Україну

Російські окупаційні війська за минулу добу, за уточненою інформацією, завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БПЛА типу "Shahed", 7 зенітними керованими ракетами С-300 і 1 крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За уточненою інформацією, російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу "Shahed", 7 зенітними керованими ракетами С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М" по об'єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок.

Як повідомляється, силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 32 ударних БПЛА "Shahed".

Крім того, "ворог завдав понад 72 авіаційні удари, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Постраждали мирні люди", - йдеться в повідомленні Генштабу.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - наголосили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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