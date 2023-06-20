Фейками про "брудну бомбу" РФ хоче відвернути увагу від поразок на фронті та створити недовіру союзників до України

Поширюючи фейки про "брудну бомбу", у Росії хочуть відволікти увагу від очевидних поразок окупаційних військ на фронті та створити недовіру союзників до України; якщо РФ говорить про "брудну бомбу", то це може бути реальною загрозою її застосування росіянами, заявили в Міноборони України.

"Нікчемними є звинувачення РФ на чужу адресу щодо порушень міжнародного гуманітарного права, створення "брудних бомб", використання заборонених методів і засобів ведення війни. Подібні заяви з вуст російської влади лунали восени минулого року, коли російські окупанти зазнавали поразки на фронті навколо Херсона", - ідеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі.

У відомстві зазначили, що в такий спосіб влада Росії хоче відвернути увагу від очевидних поразок окупаційних військ на фронті та створити недовіру західних союзників до України.

"Якщо Росія говорить про небезпеку війни від когось - то вона її розв'язує сама. Якщо Росія говорить про "брудну бомбу", то це може бути реальною загрозою її застосування росіянами. Зі свого боку, міністерство оборони оцінює всі сценарії та пов'язані ризики і спільно з іншими відомствами та військовими адміністраціями вживає заходів щодо протидії російській загрозі", - йдеться в повідомленні.