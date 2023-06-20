Буданов про розміщення ядерної зброї в Білорусі: Наразі жодна боєголовка ще не переміщена

Процес підготовки до можливого переміщення в Білорусь російської тактичної ядерної зброї триває, заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодна боєголовка ще не переміщена", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко, якого ЄС та США не визнають законно обраним президентом Білорусі, заявив, що переміщення російської тактичної ядерної зброї в республіку вже розпочалося.