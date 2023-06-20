Події

09:30 20.06.2023

Унаслідок ворожої атаки БПЛА у Львові зафіксовано три влучання у критично важливий об'єкт - голова ОВА

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Унаслідок ворожої атаки БПЛА у Львові зафіксовано три влучання у критично важливий об'єкт - голова ОВА

У вівторок уранці ворог атакував Львів БПЛА типу Shahed, унаслідок чого зафіксовано три влучання в критично важливий об'єкт, жертв немає, повідомляє голова ОВА Максим Козицький.

"Близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "Шахед". Поцілили у критично важливий об‘єкт. Три влучання. Пошкоджено перекриття між поверхами, вибито вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Очільник ОВА подякував захисникам ППО та фахівцям ДСНС, які працювали над ліквідацією наслідків обстрілу.

 

Теги: #львів #обстріли #дрони #козицький

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