Події

08:27 20.06.2023

У Херсонській області п'ятеро людей дістали поранення через обстріли

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У Херсонській області п'ятеро людей дістали поранення через обстріли

За минулу добу російські окупанти 57 разів обстріляли Херсонську область, пошкоджено житлові квартали, адміністративні будівлі, п'ятеро людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 275 снарядів із мінометів, артилерії, танків, БПЛА і "Градів".

По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративні будівлі м Херсон та с. Бургунка; в будівлі АЗС та комунального підприємства Херсона.

"Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення", - наголосив Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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