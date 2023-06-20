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07:15 20.06.2023

ЗС України рухаються так як повинні були рухатися. І найбільший удар ще попереду - Маляр

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ЗС України рухаються так як повинні були рухатися. І найбільший удар ще попереду - Маляр

Ворог намагається усіма силами зупинити контрнаступ, але Збройні сили України виконують усі поставлені військові завдання, і найбільший удар ще попереду, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Нашим захисникам досить складно просуватися, адже ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ. Противник не буде здавати позиції легко, і ми маємо налаштуватися на те, що це буде жорсткий двобій", - наголосила вона в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами Маляр, не варто вимірювати результат роботи Сил оборони виключно населеними пунктами та пройденими кілометрами. Бо критеріїв ефективності військових дій значно більше.

"Операція, яка триває, має кілька завдань і військові ці завдання виконують.

Вони рухаються так як повинні були рухатися. І найбільший удар ще попереду", - наголосила вона.

Заступниця міністра інформувала, що незважаючи на те, що наші війська наступають на кількох напрямках півдня, ворог концентрує чимало своїх зусиль саме на сході й там продовжує наступати. Бо для ворога основний напрямок наступу саме там, адже агресор не полишає на меті вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

"Тому, зараз гаряче і на сході, і на півдні", - зазначила Маляр.

 

 

 

Теги: #зсу #контрнаступ

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