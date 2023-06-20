Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по місцях зосередження противника

Сили оборони за добу здійснили 15 авіаударів по зосередженню сил противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби вразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони і ще 2 важливих об'єкти окупантів.