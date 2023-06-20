Події

06:50 20.06.2023

У результаті нічної атаки у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

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У результаті нічної атаки у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

За попередніми даними, у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, було загоряння, люди не постраждали, повідомив про наслідки повітряної атаки в ніч на 20 червня голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють усі служби", - написав він у Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що у Львові було чути звуки вибухів.

Щонайменше три рази було чути звуки стрілянини та вибухів поблизу Львова.

Начальник ЛОВА Максим Козицький повідомляв про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

 

 

 

Теги: #атака #львів

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