20 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 482 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 482 RUSSIAN AGRESSION

20 червня відзначають Всесвітній день біженців, Всесвітній день захисту слонів у зоопарках, Міжнародний день поінформованості про ністагм, Всесвітній день Wi-Fi, День Ламбруско, День працівника складу і День американського орла.

У Сенегалі святкують День незалежності, в Аргентині - День прапора, у Німеччині - День пам'яті жертв втечі і вигнання, в Азербайджані - День працівників газового господарства, в Узбекистані - День суверенітету, у США - День штату Західна Вірджинія.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Феодота.

Всесвітній день біженців

Щорічно, 20 червня, відзначають Всесвітній день біженців, заснований Організацією Об'єднаних Націй на честь сили, мужності, витримки мільйонів біженців у всьому світі.

Уперше його відзначили 2001 року, у 50-ту річницю Конвенції 1951 року про статус біженців.

2001 року Україна приєдналася до Конвенції ООН про статус біженців 1951 року та Протоколу про статус біженців 1967 року і привела національне законодавство у відповідність до цих міжнародних актів.

Всесвітній день біженців насамперед є приводом згадати про тих, хто був змушений залишити свої домівки, родину, роботу, друзів, своє звичне й налагоджене життя, тих, хто був вимушений тікати зі своєї батьківщини й шукати притулок і захист у незнайомих, чужих країнах.

Від початку повномасштабної агресії РФ проти України понад 5 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон.

Всесвітній день захисту слонів у зоопарках

Слонам необхідні величезні території для проживання, а не тісні вольєри зоопарків. Коли ці тварини позбавлені руху, вони хворіють, а від жорстокого поводження під час дресирування страждають і вмирають.

Цього дня у світі проводять різні заходи зі збору коштів на поліпшення умов проживання слонів. Проходять акції в зоопарках. Їхня головна мета - заклик до переміщення слонів у природні заповідники.

Всесвітній день Wi-Fi

Всесвітній день Wi-Fi - глобальна ініціатива, мета якої - привернення уваги суспільства до розв'язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах (близько 4 мільярдів людей на планеті не мають доступу до інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

День Ламбруско

Італійські вина Ламбруско злетіли на вершину популярності в 70-х роках минулого століття. Але через деякий час вони також стрімко втратили звання фаворитів публіки, варто було лише змінитися моді на вина. Тому італійські винороби, а потім і їхні колеги по цеху в усьому світі стали щорічно 21 червня відзначати Міжнародний день Ламбруско, щоб підвищити популярність цих вин, адже, на їхню думку, найлегше, найсвіжіше, найбільш життєрадісне Ламбруско здатне подарувати відчуття італійського солодкого життя.

Ще цього дня:

1918 - У Києві розпочався Всеукраїнський церковний собор;

1919 - Військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір;

1939 - Перший в історії політ реактивного літака здійснив німецький експериментальний літак із ракетним двигуном Гайнкель He.176;

1990 - Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 - Перший пробний залізничний рейс тунелем під Ла-Маншем;

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Церковне свято

20 червня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Феодота Анкірського.

Святий жив в Анкірі Галатійській у III столітті.

За часів римського імператора Діоклетіана Феодот усіляко допомагав християнам і надавав їм притулок у своєму домі, де таємно відбувалися богослужіння.

Святий Феодот опікувався також тим, що знаходив тіла мучеників, кинутих на поталу звірам, і з благоговінням ховав їх власним коштом.

Одного разу святий витягнув з води і поховав тіла семи святих мучениць, втоплених у морі.

Незабаром про це донесли правителю. Святий мученик відмовився принести жертву ідолам і безстрашно сповідував віру в Христа. За це його піддали жорстоким тортурам і стратили в 303 році.

Тіло святого мученика хотіли спалити, але здійнялася буря, яка завадила це зробити, і його змогли поховати за християнським звичаєм.

Іменини: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Марія, Микола, Павло, Петро і Тарас.