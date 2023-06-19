Британські Storm Shadow роблять корисну і точну справу на фронті - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив оборонну підтримку Великої Британії, зокрема ракети Storm Shadow.

"Сьогодні в розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком окреслив наші оборонні потреби станом на цей час і подякував за надану оборонну підтримку. Приміром, британські Storm Shadow - далекобійні ракети - роблять зараз дуже корисну і точну справу на фронті", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Звичайно, обговорили з паном прем'єр-міністром підготовку саміту НАТО у Вільнюсі та змістовне наповнення цієї зустрічі Північноатлантичного союзу", - зазначив він.

Зеленський також привітав "вагоме політичне рішення Британії щодо санкцій - зберігати санкції проти Росії, доки агресор не компенсує всю завдану шкоду нашим людям, нашій країні".

"І дуже важливо, щоб активи держави-агресора і всіх осіб, пов'язаних із нею, пов'язаних із тією системою панування, яку побудував Кремль на території Росії, - щоб усі вони були використані також на компенсацію шкоди, завданої російською війною і терором", - наголосив президент.