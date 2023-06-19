Події

21:33 19.06.2023

Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про вступ в ЄС

2 хв читати
Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про вступ в ЄС

Цього тижня Євросоюз представить доповідь, у якій буде визнано виконання Україною двох із семи умов для початку переговорів про членство в ЄС, а також буде відзначено досягнутий країною прогрес, незважаючи на воєнні дії, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в структурі Євросоюзу.

"Цього тижня в доповіді Європейського союзу буде сказано, що Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство, повідомили два джерела в ЄС, водночас виконавча влада блоку має намір наголосити на прогресі, досягнутому, незважаючи на війну, спричинену вторгненням Росії", - ідеться в повідомленні агентства.

Як зазначається, два високопоставлені чиновники ЄС, які ознайомилися з доповіддю, сказали, що Україна вже виконала два критерії. Один із чиновників стверджував, що вони стосуються судової реформи і закону про ЗМІ, і додав, що основна увага в доповіді приділяється позитивним моментам.

"Прогрес є. Доповідь буде помірно позитивною", - сказав співрозмовник, який говорив на умовах анонімності. "Йдеться не про прикрашання дійсності, а про визнання прогресу, наприклад, були видатні антикорупційні справи", - цитує слова чиновника Reuters.

Також агентство пише, що ще один представник Євросоюзу, знайомий із рекомендаціями ЄС Україні щодо верховенства закону, додав: "Стосовно реформ, то це буде наполовину повна склянка, ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України зараз. У реформах судової системи спостерігається певний прогрес, хоча є ще ключові реформи, які необхідно провести. Не все задовільно".

Звіт, який було названо проміжним оновленням перед більш офіційною оцінкою в жовтні, буде презентовано 27 національним посланникам ЄС у Брюсселі в середу, а потім на зустрічі міністрів у справах Європи в Стокгольмі в четвер, повідомляє Reuters.

Зазначається, що в Брюсселі висунули сім умов - зокрема щодо судової реформи та припинення корупції - для початку переговорів про вступ України в ЄС. У Києві закликали почати переговори про вступ уже цього року.

 

 

 

Теги: #єс #умови #виконання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:26 19.06.2023
Зеленський обговорив із фон дер Ляєн фінансову підтримку України

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн фінансову підтримку України

07:44 19.06.2023
У ЄС із сімей українських біженців вилучили вже 240 дітей, в Офісі омбудсмена мають намір вирішити проблему

У ЄС із сімей українських біженців вилучили вже 240 дітей, в Офісі омбудсмена мають намір вирішити проблему

19:51 16.06.2023
Мирні переговори можливі тільки після виведення російських військ з окупованих територій - Зеленський

Мирні переговори можливі тільки після виведення російських військ з окупованих територій - Зеленський

23:22 14.06.2023
Депутати Європарламенту закликали запровадити нові санкції проти РФ та визначити заморожені активи російських олігархів на відновлення України у відповідь на підрив окупантами Каховської ГЕС

Депутати Європарламенту закликали запровадити нові санкції проти РФ та визначити заморожені активи російських олігархів на відновлення України у відповідь на підрив окупантами Каховської ГЕС

19:34 14.06.2023
"Оператор ринку" вважає недоцільним впровадження конкурентної моделі на спотовому ринку е/е в Україні при злитті з європейським ринком

"Оператор ринку" вважає недоцільним впровадження конкурентної моделі на спотовому ринку е/е в Україні при злитті з європейським ринком

14:14 14.06.2023
ЄС надає Україні мобільні станції очищення води для допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

ЄС надає Україні мобільні станції очищення води для допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

19:17 13.06.2023
Держприкордонслужба: засвідчення підпису на заяві про виїзд дитини за кордон, виконане без спеціальних бланків нотаріуса, з 23 травня не обов'язкове

Держприкордонслужба: засвідчення підпису на заяві про виїзд дитини за кордон, виконане без спеціальних бланків нотаріуса, з 23 травня не обов'язкове

11:52 12.06.2023
ЄС вивчає можливості зберігати газ у ПСГ в Україні

ЄС вивчає можливості зберігати газ у ПСГ в Україні

15:18 08.06.2023
Україна та ООН домовилися, що організація спрямує групи для евакуації людей з окупованого Лівобережжя, щойно РФ надасть доступ

Україна та ООН домовилися, що організація спрямує групи для евакуації людей з окупованого Лівобережжя, щойно РФ надасть доступ

14:12 07.06.2023
НБУ попередить держбанки й обмінники про неприпустимість прийому зношених купюр із комісією - Гетманцев

НБУ попередить держбанки й обмінники про неприпустимість прийому зношених купюр із комісією - Гетманцев

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний і начальник Генштабу ЗСУ провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах запеклих боїв

Ситуація на сході складна, ворог підтягнув свої сили й активно наступає на лиманському та куп'янському напрямках

Залужний оприлюднив відео роботи українських сил зі звільнення П'ятихаток

На Одещині стався конфлікт зі стріляниною між представниками районного ТЦК і місцевим жителем

Зеленський провів засідання Ставки, особливу увагу приділили ситуації на передовій

ОСТАННЄ

Посли країн G7: Ми подвоюємо зусилля, щоб позбавити Росію компонентів для виробництва ракет

Застраховані у ФГВФО вклади можна буде отримати через "Дію"

Війна в Україні забрала життя 9,08 тис. цивільних, ще 15,78 тис. поранено

Сєнкевич розмовляв із прем'єр-міністром Данії з питань подальшої підтримки Миколаєва

Нардепи пропонують у 50 разів збільшити штраф за розголошення результатів обстеження на ВІЛ/СНІД

Темпи потепління з 1980-х років у Європі вдвічі вищі за середньосвітовий рівень - ООН

ВР пропонують розширити сферу застосування адмінпокарання за булінг

Нардепи пропонують Раді звернутися до світової спільноти з приводу визнання Білорусі державою-агресором

Зеленський обговорив із прем'єрами Нідерландів і Данії підтримку України країнами Глобального Півдня

Залужний і начальник Генштабу ЗСУ провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах запеклих боїв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА