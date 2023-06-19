Зеленський обговорив із прем'єрами Нідерландів і Данії підтримку України країнами Глобального Півдня

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністрами Нідерландів і Данії зусилля з підтримки України країнами Глобального Півдня.

"Підтримую регулярний діалог із друзями України. Провів телефонну розмову з головами урядів Нідерландів Марком Рютте і Данії – Метте Фредеріксен. Поінформував їх про актуальну ситуацію на полі бою. Також розповів про результати візиту лідерів африканських країн до Києва", - написав він у понеділок у твіттері.

"Обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами так званого Глобального Півдня, зокрема залучення цих держав до реалізації нашої Формули миру", - зазначив Зеленський.