Події

20:17 19.06.2023

Зеленський обговорив із прем'єрами Нідерландів і Данії підтримку України країнами Глобального Півдня

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Зеленський обговорив із прем'єрами Нідерландів і Данії підтримку України країнами Глобального Півдня

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністрами Нідерландів і Данії зусилля з підтримки України країнами Глобального Півдня.

"Підтримую регулярний діалог із друзями України. Провів телефонну розмову з головами урядів Нідерландів Марком Рютте і Данії – Метте Фредеріксен. Поінформував їх про актуальну ситуацію на полі бою. Також розповів про результати візиту лідерів африканських країн до Києва", - написав він у понеділок у твіттері.

"Обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами так званого Глобального Півдня, зокрема залучення цих держав до реалізації нашої Формули миру", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #нідерланди #премєри #данія #зеленський

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