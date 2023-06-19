Події

19:23 19.06.2023

Протягом доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару та 32 авіаційні удари, здійснив майже 40 обстрілів із РСЗВ

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Протягом доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару та 32 авіаційні удари, здійснив майже 40 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник завдав ракетно-авіаційного удару, а також 32 авіаційні удари, здійснив приблизно 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, унаслідок чого є постраждалі серед мирного населення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири крилаті ракети "Калібр" та чотири іранські ударні БАЛА "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України усі вісім повітряних цілей було знищено", - йдеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці ввечері в понеділок.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 39 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправленням у райони ведення бойових дій на території України.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, обстріляв із мінометів та артилерії населені пункти Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Чуйківка, Басівка, Тур'я Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області, а також здійснив артилерійські та мінометні обстріли Красного Першого, Новомлинська, Дворічної, Западного, Кислівки, Берестового Харківської області.

На лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в напрямках Ямполівки, Торського, на захід від Діброви, Григорівки та Спірного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Спірне Донецької області, а також обстріляв з артилерії Стельмахівку, Невське, Білогорівку Луганської області та Торське, Серебрянку, Верхньокам’янське, Роздолівку Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба, Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, обстріляли з артилерії населені пункти Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку ЗСУ відбили всі ворожі атаки в районі Красногорівки, Мар'їнки та Побєди. Ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. Водночас здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Золотої Ниви та обстріляли населені пункти Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії. Війська агресора завдали авіаційних ударів у районах Левадного, Зеленого Поля та Новодарівки Запорізької області, обстріляли з артилерії населені пункти Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Темирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка Херсонської області.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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