У смт Розівка Запорізької області окупанти перетворили школу на військовий шпиталь

У тимчасово окупованому смт Розівка Запорізької області російські загарбники перетворили загальноосвітню школу на військовий шпиталь, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Унаслідок чого противник продовжує переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. Так, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий шпиталь. У приміщенні їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці ввечері в понеділок.

Крім цього, цей військовий шпиталь окупанти використовують як логістичний хаб для перерозподілу поранених і загиблих військовослужбовців війська агресора.

"Важкопоранених солдатів і сержантів транспортують до медичних закладів Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до російської федерації повітряним шляхом", - зазначають у Генштабі.