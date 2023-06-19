Події

19:03 19.06.2023

За добу українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника

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За добу українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника

За добу авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в понеділок увечері.

Протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 2 склади боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони і ще 2 важливих об'єкти противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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