За добу українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника

За добу авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в понеділок увечері.

Протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 2 склади боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони і ще 2 важливих об'єкти противника.