МЗС України вкотре звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити консула до українських військовополонених - Ніколенко

Міністерство закордонних справ України, Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими та інші причетні органи України продовжують вживати активних заходів задля повернення додому 11 українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла з Росії, заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично їх утримують в ізоляції, вони не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту з посольством України", - написав Ніколенко у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог з угорською владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються.

"Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - зазначив речник.

МЗС України вкотре звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, щоб він міг оцінити їхній фізичний і психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу.

"В Україні чекають на повернення наших захисників та готові надавати їм максимальне сприяння у возз'єднанні з рідними та забезпечити необхідну реабілітацію", - заявили у відомстві.

16 червня Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявив, що було встановлено місцезнаходження 11 українських полонених захисників, яких утримують на території Угорщини і які раніше були військовополоненими в РФ.

9 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що до МЗС було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

За його словами, з публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини Україна дізналася, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження.