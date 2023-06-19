Окупанти випустили 261 снаряд по Херсонській області, поранено людину
Російські окупаційні війська випустили 261 снаряд по Херсонській області, поранено одну людину, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив - 35 обстрілів, випустивши 261 снаряд із мінометів, артилерії та "Градів", - написав він у телеграм-каналі.
За його словами, ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області.
"Через російську агресію одна людина дістала поранення", - зазначив голова ОВА.