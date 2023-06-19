Українська авіація завдала десять ударів по районах скупчення сил противника і вразила один ворожий ЗРК

Авіація сил оборони за минулу добу неділі, 18 червня, завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника і вразила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також повідомляється, що українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранські ударні безпілотні літальні апарати "Shahed" та 7 розвідувальних БпЛА.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетні комплекси, 2 райони зосередження особового складу і військової техніки противника та 2 склади боєприпасів.

Водночас сили противника минулої доби завдали 59 авіаударів і здійснили понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено понад 20 житлових будинків і школу", - зазначили у зведенні Генштабу.