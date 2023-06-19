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07:11 19.06.2023

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Миколаєві, є постраждалі

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Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Миколаєві, є постраждалі

В обласному центрі Миколаєва в неділю сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, унаслідок якої постраждали двоє людей, правоохоронці встановлюють обставини події, повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївської області.

"18 червня, близько 16:20 в районі вулиць М. Морської та В. Морської у обласному центрі сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілей ВАЗ 2106 та Renault Megane. В результаті зіткнення транспортних засобів  постраждали пасажири автомобіля Renault Megane 24-х та 45-ти років", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих медики госпіталізували.

Правоохоронці кваліфікували подію за ознаками ч.1 ст.286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Встановлюються обставини та причини події.

Крім того, відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутися за телефонами 098 351 035 або 102, додали в поліції.

 

 

 

Теги: #дтп #миколаїв #постраждалі

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