Події

12:27 18.06.2023

Рівень Дніпра в Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів - ДСНС

1 хв читати
Рівень Дніпра в Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів - ДСНС

Рівень води в р. Дніпро у створі поста "Херсон" станом на ранок неділі перебуває на рівні 0,7 м, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На Дніпрі у створі поста "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м. Підтоплено 6 населених пунктів. На тимчасово окупованій території - 17 н.п.", - ідеться в повідомленні.

За даними ДСНС, евакуйовано 2 тис. 783 особи, (серед них 309 дітей), 80 маломобільних осіб і 284 тварини, врятовано 716 осіб, зокрема 30 дітей і 40 маломобільних.

За добу суботи було відкачано понад 24 тис. тонн води з 82 будинків і підвалів (від початку робіт - 107 тис. тонн води з 413 будинків і підвалів), підвезено більше ніж 401 тонну води та 36 тис. 597 кг продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Як повідомлялося, станом на вечір суботи, близько 18:00 рівень води у створі поста "Херсон" становив 0,94 м.

Тим часом у Миколаївській області частково підтоплено 18 населених пунктів у Баштанському районі.

"За добу відкачано 426 м. куб. води з території 21 домоволодіння. З початку робіт відкачано 2 тис. 216 куб. води з 130 домоволодінь", - повідомили у відомстві.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/17823

Теги: #вода #підтоплення #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 18.06.2023
Із моменту підриву Каховської ГЕС у Снігурівській громаді станом на ранок неділі вода в Інгульці знизилася на 5 м, до рівня напередодні катастрофи залишається 1 м.

Із моменту підриву Каховської ГЕС у Снігурівській громаді станом на ранок неділі вода в Інгульці знизилася на 5 м, до рівня напередодні катастрофи залишається 1 м.

09:46 18.06.2023
Рівень Дніпра у Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів – ДСНС

Рівень Дніпра у Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів – ДСНС

21:42 17.06.2023
Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинуло 16 людей, відомо про 31 зниклого безвісти - МВС

Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинуло 16 людей, відомо про 31 зниклого безвісти - МВС

20:57 17.06.2023
Першочергові потреби постраждалих жителів Херсонщини забезпечені, є гостра потреба в будматеріалах та побутовій техніці– голова ОВА

Першочергові потреби постраждалих жителів Херсонщини забезпечені, є гостра потреба в будматеріалах та побутовій техніці– голова ОВА

20:44 16.06.2023
На Херсонщині залишаються підтопленими понад півтори тисячі будинків - Національна поліція України

На Херсонщині залишаються підтопленими понад півтори тисячі будинків - Національна поліція України

18:04 16.06.2023
Словенія відправить Україні обладнання для ліквідації підтоплень і виділить понад EUR10 млн до 2027 року

Словенія відправить Україні обладнання для ліквідації підтоплень і виділить понад EUR10 млн до 2027 року

12:56 16.06.2023
Кабмін виділив понад 1,5 млрд грн на компенсації та допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Кабмін виділив понад 1,5 млрд грн на компенсації та допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

12:12 16.06.2023
На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

18:31 15.06.2023
Клименко: Просимо допомоги в міжнародних партнерів щодо збирання мазутної плівки

Клименко: Просимо допомоги в міжнародних партнерів щодо збирання мазутної плівки

17:46 15.06.2023
Втрати врожаю овочів від підриву греблі Каховської ГЕС НБУ оцінює в 5%

Втрати врожаю овочів від підриву греблі Каховської ГЕС НБУ оцінює в 5%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі заборонено купання на пляжах через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах – мерія

Ліквідовано 650 окупантів, 2 вертольоти, 13 артилерійських систем, 7 танків, 23 бронемашин, 1 вертольотыв та 7 БпЛА противника – Генштаб ЗСУ

ЗСУ знищили склад БК окупантів у с. Рикове Генічеського району тимчасово окупованої території Херсонської області – голова ОЗ при Одеській ОВА

У Херсонській та Дніпропетровській областях можлива робота ППО по БпЛА противника – ПС ЗСУ

Загроза ракетної атаки в Херсонській та Миколаївській областях – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

На Луганщині окупанти дезертирують із фронту, на тимчасово окупованих територіях важка ситуація з облаштуванням житла та комунікацій і працевлаштуванням населення

У Чорному морі перебуває 1 ворожий ракетоносій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Україна продовжує вести наступальні операції в напрямку Запорізької області, західної частини Донецької області та навколо Бахмута - британська розвідка

Противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області: загинула людина, поранено чотирьох, зокрема й дитину - Прокудін

Окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

В Україні загинуло 489 дітей унаслідок військової агресії РФ - прокуратура

Унаслідок обстрілів у Вугледарській громаді загинули 2 людини - голова Донецької ОВА

Унаслідок обстрілу РФ Запорізької області госпіталізовано 56-річного чоловіка, пошкоджено 5 будинків - ОВА

В Одесі заборонено торгівлю рибою невстановленого місця вилову - мерія

В Одесі заборонено купання на пляжах через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах – мерія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА