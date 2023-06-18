В Одесі заборонено торгівлю рибою невстановленого місця вилову - мерія

В Одесі заборонено стихійну торгівлю рибою і морепродуктами невстановленого місця вилову поблизу ринків, торговельних центрів тощо, повідомляють у Телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно".

"Також інформуємо керівників підприємств та установ, що проводять свою діяльність на території міста Одеси, незалежно від форм власності щодо заборони (обмеження) продажу риби та морепродуктів невстановленого місця вилову", - ідеться в повідомленні, опублікованому в неділю.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.