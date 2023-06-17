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11:34 17.06.2023

СБУ повідомила про підозру соратнику Пригожина, який запустив канал росТБ у тимчасово окупованій Херсонській області

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СБУ повідомила про підозру соратнику Пригожина, який запустив канал росТБ у тимчасово окупованій Херсонській області

Співробітники Служби безпеки України зібрали доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії "Таврія", яка працює в тимчасово окупованій частині Херсонської області.

"Встановлено, що запуском ворожого медіапроєкту займався відомий кремлівський політтехнолог Олександр Малькевич. З 2018 року він входить до найближчого оточення глави російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. Саме за його координації Малькевич створював медійні проєкти в різних країнах світу для поширення прокремлівського контенту", - повідомляє пресслужба СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення Малькевич запустив так звану "ТРК Таврія" в окупованому Херсоні на базі захопленого приміщення Громадського телебачення. При цьому він отримав повне сприяння від місцевого гауляйтера Сальдо і його підлеглого - "міністра інформаційної політики Херсонської області", колаборанта Брикова.

"Таврію" використовували як регіональний рупор кремля в поширенні фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні, а також для підтримки псевдореферендуму про "приєднання" Херсонської області до Росії. Її керівником став Ісмаїл Абдулаєв - пропагандист терористичної організації "ДНР" і колишній очільник прокремлівського телеканалу "Оплот" у тимчасово окупованому Донецьку. До "штату" увійшли ще кілька його однодумців.

Під час звільнення Херсона персонал медіацентру, прихопивши обладнання, втік разом з окупантами на лівий берег Дніпра.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Малькевичу, Абдулаєву та ще шістьом їхнім підлеглим про підозру за ч. 6. ст. 111-1 Кримінального кодексу України. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності за злочини проти України. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.

Теги: #сбу #соратники #телебачення #пригожин

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