Російські окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено КП, приватні будинки та лінії електропередачі
Російські окупанти продовжують обстрілювати із застосуванням артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь. У місті пошкоджено комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Понівечені господарські будівлі та лінії електропередачі", - написав Лисак у телеграм-каналі.
Він зазначив, що жінку, яка дістала поранень увечері напередодні, госпіталізовано. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.