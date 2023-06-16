Події

17:56 16.06.2023

Біля с. Здвижівки під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені окупантами боєприпаси

1 хв читати
Біля с. Здвижівки під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені окупантами боєприпаси

Масова детонація залишених російськими окупантами боєприпасів розпочалася в лісовому масиві біля с. Здвижівки Бучанського району Київської області в п'ятницю, у зв'язку з чим на прилеглих територіях чути вибухи, повідомив начальник головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії РФ. Поліцейські Київщини зарежимили територію, виставили патрулі для того, щоб унеможливитися травмування жителів, доки ДСНС ліквідує наслідки вибухів", - написав Нєбитов у телеграмі.

Здвижівка розташована приблизно за 10 км на північний захід від м. Гостомеля Бучанського району та за 20 км від Києва. Село оточене лісами майже з усіх боків.

 

Теги: #вибухи #боєприпаси #київська_область #детонація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 16.06.2023
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Київській області зросла до семи осіб - Нєбитов

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Київській області зросла до семи осіб - Нєбитов

15:49 16.06.2023
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки зросла до шести - Київська ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки зросла до шести - Київська ОВА

14:48 16.06.2023
На Київщині 4 постраждалих від падіння уламків ракети, включно з дитиною, зруйновано 3 житлові будинки - ДСНС

На Київщині 4 постраждалих від падіння уламків ракети, включно з дитиною, зруйновано 3 житлові будинки - ДСНС

14:12 16.06.2023
Унаслідок ворожого ракетного обстрілу в Київській області постраждали двоє дітей і літня жінка

Унаслідок ворожого ракетного обстрілу в Київській області постраждали двоє дітей і літня жінка

13:44 16.06.2023
Унаслідок ракетної атаки на Київщині постраждало двоє людей - прокуратура

Унаслідок ракетної атаки на Київщині постраждало двоє людей - прокуратура

13:35 16.06.2023
Ракетна атака росіян була спрямована на Київську область, усі ракети знищено - Повітряні сили ЗСУ

Ракетна атака росіян була спрямована на Київську область, усі ракети знищено - Повітряні сили ЗСУ

12:51 16.06.2023
Унаслідок ракетної атаки на Київщині пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

Унаслідок ракетної атаки на Київщині пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

11:38 16.06.2023
На підступах до Києва працює ППО, Київська ОВА закликає перебувати в укриттях

На підступах до Києва працює ППО, Київська ОВА закликає перебувати в укриттях

18:12 15.06.2023
В Іванківській громаді Київщини розпочав роботу новий модульний ЦНАП, обладнаний за кошти ЄС, уряду Канади та ПРООН

В Іванківській громаді Київщини розпочав роботу новий модульний ЦНАП, обладнаний за кошти ЄС, уряду Канади та ПРООН

15:11 14.06.2023
Київщина відправить до Херсонської області 60 комунальників

Київщина відправить до Херсонської області 60 комунальників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти продовжують перекидати свої військові частини до Бахмута, у ЗСУ є перевага в якості, точності та мотивації - Сирський

США надають Україні додатково $205 млн доларів гуманітарної допомоги - Блінкен

Окупанти обстріляли Херсон, поранені 23 людини, зокрема троє дітей - Єрмак

Віденський суд відправив справу про екстрадицію Фірташа до США на новий розгляд

Столтенберг: На саміті НАТО у Вільнюсі питання запрошення України до членства не обговорюватиметься, але обговорюватиметься питання наближення Києва до альянсу

ОСТАННЄ

Українські пілоти навчатимуться на літаках JAS 39 Gripen - уряд Швеції

Словенія відправить Україні обладнання для ліквідації підтоплень і виділить понад EUR10 млн до 2027 року

Окупанти продовжують перекидати свої військові частини до Бахмута, у ЗСУ є перевага в якості, точності та мотивації - Сирський

США надають Україні додатково $205 млн доларів гуманітарної допомоги - Блінкен

Окупанти обстріляли Херсон, поранені 23 людини, зокрема троє дітей - Єрмак

На таврійському напрямку українські воїни просунулися від 200 м до 1 км у бік противника

Віденський суд відправив справу про екстрадицію Фірташа до США на новий розгляд

Столтенберг: Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на EURO500 млн

Столтенберг: На саміті НАТО у Вільнюсі питання запрошення України до членства не обговорюватиметься, але обговорюватиметься питання наближення Києва до альянсу

Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони: Завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе, вірте в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА