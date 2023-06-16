Біля с. Здвижівки під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені окупантами боєприпаси

Масова детонація залишених російськими окупантами боєприпасів розпочалася в лісовому масиві біля с. Здвижівки Бучанського району Київської області в п'ятницю, у зв'язку з чим на прилеглих територіях чути вибухи, повідомив начальник головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії РФ. Поліцейські Київщини зарежимили територію, виставили патрулі для того, щоб унеможливитися травмування жителів, доки ДСНС ліквідує наслідки вибухів", - написав Нєбитов у телеграмі.

Здвижівка розташована приблизно за 10 км на північний захід від м. Гостомеля Бучанського району та за 20 км від Києва. Село оточене лісами майже з усіх боків.