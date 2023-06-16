Події

17:05 16.06.2023

Столтенберг: Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на EURO500 млн

2 хв читати
Столтенберг: Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на EURO500 млн

 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що союзники по НАТО пообіцяли збільшити підтримку Україні на 500 млн євро.

"Союзники пообіцяли збільшити підтримку в рамках всеосяжного пакета допомоги НАТО. Наразі внески та зобов'язання становлять 500 мільйонів євро", - сказав він у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції, яка відбулася за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів альянсу.

За словами генсека, в альянсі працюють над багаторічним пакетом "зі значним фінансуванням, щоб допомогти відновити сектор безпеки й оборони України та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО".

"Українські сили посилили бойові дії вздовж лінії фронту і досягають стабільного прогресу. Але їм доведеться зіткнутися зі складною місцевістю, російськими військами, що окопалися, і запеклими боями. Оскільки агресивна війна Росії триває, вкрай важливо, щоб ми збільшили нашу підтримку. Тож я вітаю нові оголошення про постачання зброї в Україну і навчання, зокрема ініціативу Нідерландів і Данії розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 цього літа", - сказав Столтенберг.

Він також привітав намір Великої Британії та США доставити "сотні ракет ППО малої та середньої дальності". "Тож це може стримати будь-яку майбутню російську агресію, щойно ця війна закінчиться, і наблизити Україну до НАТО в практичному плані. Ми всі згодні з тим, що за останнє десятиліття Україна вже наблизилася до НАТО. Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті, і що Україна стане членом альянсу. І це рішення мають ухвалити союзники і Україна. Росія не має права вето", - знову позначив незмінну позицію альянсу генсек організації.

Столтенберг констатував, що ніхто не знає, коли закінчиться ця війна, але коли це відбудеться, "нам потрібно створити основу, яка гарантуватиме майбутню безпеку України, і зробити так, щоб історія не повторилася".

Теги: #нато #столтенберг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 16.06.2023
Столтенберг: На саміті НАТО у Вільнюсі питання запрошення України до членства не обговорюватиметься, але обговорюватиметься питання наближення Києва до альянсу

Столтенберг: На саміті НАТО у Вільнюсі питання запрошення України до членства не обговорюватиметься, але обговорюватиметься питання наближення Києва до альянсу

15:57 16.06.2023
Столтенберг: НАТО хоче провести перше засідання Ради Україна-НАТО на саміті у Вільнюсі

Столтенберг: НАТО хоче провести перше засідання Ради Україна-НАТО на саміті у Вільнюсі

19:25 15.06.2023
Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

19:16 15.06.2023
Резніков провів зустріч зі Столтенбергом у Брюсселі

Резніков провів зустріч зі Столтенбергом у Брюсселі

14:30 15.06.2023
Європейський парламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу

Європейський парламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу

23:45 14.06.2023
Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

18:38 14.06.2023
Кулеба: Заснувати Раду Україна-НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати

Кулеба: Заснувати Раду Україна-НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати

17:37 14.06.2023
Столтенберг: У контрнаступі українці демонструють професіоналізм, але без втрат, зокрема й натовського обладнання, не обійтися

Столтенберг: У контрнаступі українці демонструють професіоналізм, але без втрат, зокрема й натовського обладнання, не обійтися

17:12 14.06.2023
Якщо союзники затвердять модернізацію Комісії Україна - НАТО в Раду, Київ отримає рівні з союзниками права

Якщо союзники затвердять модернізацію Комісії Україна - НАТО в Раду, Київ отримає рівні з союзниками права

17:00 14.06.2023
Союзники з НАТО ще продовжують консультації про те, як саме на Вільнюському саміті буде прописана перспектива членства України - Столтенберг

Союзники з НАТО ще продовжують консультації про те, як саме на Вільнюському саміті буде прописана перспектива членства України - Столтенберг

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Віденський суд відправив справу про екстрадицію Фірташа до США на новий розгляд

Столтенберг: На саміті НАТО у Вільнюсі питання запрошення України до членства не обговорюватиметься, але обговорюватиметься питання наближення Києва до альянсу

Столтенберг: НАТО хоче провести перше засідання Ради Україна-НАТО на саміті у Вільнюсі

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки зросла до шести - Київська ОВА

На Київщині 4 постраждалих від падіння уламків ракети, включно з дитиною, зруйновано 3 житлові будинки - ДСНС

ОСТАННЄ

Віденський суд відправив справу про екстрадицію Фірташа до США на новий розгляд

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Київській області зросла до семи осіб - Нєбитов

Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони: Завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе, вірте в Україну

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки зросла до шести - Київська ОВА

У Херсонській та Миколаївській областях через підрив Каховської ГЕС у зоні ризику 147 закладів культури та мистецької освіти

Суд зобов'язав УПЦ (МП) повернути Миколаївський собор у Кременці заповіднику - Мінкультури

Борис Джонсон працюватиме в газеті Daily Mail

У Києві розірвали скандальний договір про закупівлю барабанів у бомбосховища на 900 тис. грн

На Київщині 4 постраждалих від падіння уламків ракети, включно з дитиною, зруйновано 3 житлові будинки - ДСНС

Окупанти знову обстріляли Херсон, є постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА