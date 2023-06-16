Події

14:35 16.06.2023

Найбільший у світі критий парк по всесвіту Гаррі Поттера відкрили в Токіо

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Найбільший у світі критий тематичний парк, заснований на фільмах про Гаррі Поттера, відкрили в п'ятницю в Токіо, пише The Japan Times.

Він розташований у токійському районі Неріма на території площею 30 тис. кв. м. Раніше тут розміщувався один із найбільших парків з атракціонами в японській столиці - "Тосімаен", який закрили в серпні 2020 року після майже 100 років експлуатації.

Вхід до парку, яким управляє Warner Bros. Studios Japan, здійснюється за попереднім замовленням.

Вартість квитків становить 6,3 тис. єн ($45) для осіб віком 18 років і старше, 5,2 тис. єн для молоді від 12 до 17 років і 3,8 тис. єн для дітей від 4 до 11 років.

У ресторанах і кафе тематичного парку відвідувачі можуть скуштувати післяобідній чай та інші типові британські страви, як-от риба зі смаженою картоплею та ростбіф, а також напої, натхненні романами та фільмами про Поттера.

Гаррі Поттер - літературний персонаж, головний герой серії романів англійської письменниці Джоан Роулінг, який здобув неабияку популярність у всьому світі.

Теги: #парк #токіо #гаррі_поттер

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