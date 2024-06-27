Події

17:42 27.06.2024

Ілюстрацію обкладинки першої книги про Гаррі Поттера продано за рекордні $1,9 млн

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Оригінал акварельної картини, яку використовували для обкладинки книги "Гаррі Поттер і філософський камінь", продали за $1,9 млн на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку.

Художник-ілюстратор Томас Тейлор намалював картину у віці 23 років, це було його перше офіційне замовлення.

Це рекордна сума для предметів, пов'язаних зі всесвітом Гаррі Поттера, зазначає MarketWatch. У 2001 році картину було оцінено загалом в 85,750 тис. фунтів. Попередній рекорд для пов'язаних з історією про хлопчика-чарівника речей було встановлено 2021 року, коли перше видання першої книги пішло з молотка в Далласі за $421 тис.

Рукопис "Казок Барда Бідля", написаний Джоан Роулінг, у 2007 році купили за 1,95 млн фунтів, але це видання робилося спеціально для благодійного аукціону.

Теги: #sothebys #гаррі_поттер #аукцiон

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