Інтерфакс-Україна
Події
11:54 13.11.2025

Діамантову брошку Наполеона продано за $4,4 млн на аукціоні Sotheby's

2 хв читати

Діамантова брошка, яка, ймовірно, належала Наполеону Бонапарту, була куплена приватним колекціонером за $4,4 млн на аукціоні Sotheby’s у Женеві.

Це суттєво перевищило оціночну вартість у $150-250 тис.

Як ідеться в описі до лота, цю брошку можна однозначно ідентифікувати як прикрасу для капелюха, залишену Наполеоном у кареті під час відступу з поля битви при Ватерлоо 1815 року. Прусська армія тоді захопила і конфіскувала щонайменше два екіпажі, що перевозили особисті речі імператора, включно з його медалями, зброєю, столовим сріблом, капелюхом і скринькою з коштовностями.

Фельдмаршал Гебхард Леберехт фон Блюхер зробив запис про те, що відправив захоплені капелюх і шпагу Наполеона прусському королю Фрідріху Вільгельму III, оскільки вони мали символічну цінність. Брошка залишалася у власності королівського дому Гогенцоллернів близько двох століть, а в останні роки перебувала в приватній колекції.

Прикраса має круглу форму. У її центрі - овальний діамант вагою 13,04 карата. Основний камінь оточує майже сотня дрібніших діамантів різних форм і розмірів.

На аукціоні Royal & Noble Jewels був представлений ще один пов’язаний з Наполеоном лот - зелений берил вагою майже 133 карати. Перша письмова згадка про цей камінь з’являється в заповіті Єлизавети Людовіки Баварської, королеви Пруссії. Він вказаний як "аквамарин у діамантовій оправі, який носив Наполеон під час коронації".

Зелений берил було продано за $32 тис. за оцінки в $40-60 тис.

Теги: #sothebys #діамант #наполеон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 14.10.2024
Sotheby's виставить на торги речі Майкла Джордана на суму понад $10 млн

Sotheby's виставить на торги речі Майкла Джордана на суму понад $10 млн

17:42 27.06.2024
Ілюстрацію обкладинки першої книги про Гаррі Поттера продано за рекордні $1,9 млн

Ілюстрацію обкладинки першої книги про Гаррі Поттера продано за рекордні $1,9 млн

04:01 08.04.2023
Sotheby's продає кросівки Майкла Джордана, розраховує виручити рекордні $2-4 млн.

Sotheby's продає кросівки Майкла Джордана, розраховує виручити рекордні $2-4 млн.

16:47 07.04.2023
Sotheby's продає кросівки Майкла Джордана, розраховує виручити рекордні $2-4 млн

Sotheby's продає кросівки Майкла Джордана, розраховує виручити рекордні $2-4 млн

16:05 06.04.2023
Sotheby's виставить на торги рубін з оцінкою на рівні рекордних $30,3 млн

Sotheby's виставить на торги рубін з оцінкою на рівні рекордних $30,3 млн

17:04 10.02.2022
Чорний діамант "Енігма" вагою 555,55 карата продано за $4,3 млн у криптовалюті

Чорний діамант "Енігма" вагою 555,55 карата продано за $4,3 млн у криптовалюті

20:56 01.04.2021
Продаж алкоголю на аукціонах Sotheby's впав на 22% у 2020 році

Продаж алкоголю на аукціонах Sotheby's впав на 22% у 2020 році

21:41 28.02.2021
Куплена за $35 китайська чаша виявилась артефактом XV століття вартістю у $500 тис.

Куплена за $35 китайська чаша виявилась артефактом XV століття вартістю у $500 тис.

20:18 23.05.2019
Діамант у 45 млн євро вкрадений у паризькому готелі у екс-кандидата в президенти Гвінеї

Діамант у 45 млн євро вкрадений у паризькому готелі у екс-кандидата в президенти Гвінеї

11:59 14.11.2018
Унікальний рожевий діамант пішов із молотка за $50 млн

Унікальний рожевий діамант пішов із молотка за $50 млн

ВАЖЛИВЕ

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Зеленський: Будь-яке рішення щодо виведення військ із Покровська є справою військових командирів

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із військовим командуванням кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля

Родина з двома дітьми постраждала на Київщині через вибух зарядного пристрою

Зеленський обговорив із Мерцом запуск експортного офісу для української зброї в Берліні

Керівнику ГО повідомили про нові підозри у справі про "дрони за 1,4 млн грн"

В найближчі дні в Україні буде прохолодно та майже без опадів

Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

Зеленський обговорив із військовими на Запоріжжі активізацію штурмових дій окупантів

Правоохоронці спільно з колегами з Литви затримали бойовика РФ, який під виглядом біженця намагався втекти до ЄС

Зеленський про EUR5,9 млрд від ЄС: Механізм ERA Loans вже змушує Росію платити за свою агресію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА