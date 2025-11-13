Діамантову брошку Наполеона продано за $4,4 млн на аукціоні Sotheby's

Діамантова брошка, яка, ймовірно, належала Наполеону Бонапарту, була куплена приватним колекціонером за $4,4 млн на аукціоні Sotheby’s у Женеві.

Це суттєво перевищило оціночну вартість у $150-250 тис.

Як ідеться в описі до лота, цю брошку можна однозначно ідентифікувати як прикрасу для капелюха, залишену Наполеоном у кареті під час відступу з поля битви при Ватерлоо 1815 року. Прусська армія тоді захопила і конфіскувала щонайменше два екіпажі, що перевозили особисті речі імператора, включно з його медалями, зброєю, столовим сріблом, капелюхом і скринькою з коштовностями.

Фельдмаршал Гебхард Леберехт фон Блюхер зробив запис про те, що відправив захоплені капелюх і шпагу Наполеона прусському королю Фрідріху Вільгельму III, оскільки вони мали символічну цінність. Брошка залишалася у власності королівського дому Гогенцоллернів близько двох століть, а в останні роки перебувала в приватній колекції.

Прикраса має круглу форму. У її центрі - овальний діамант вагою 13,04 карата. Основний камінь оточує майже сотня дрібніших діамантів різних форм і розмірів.

На аукціоні Royal & Noble Jewels був представлений ще один пов’язаний з Наполеоном лот - зелений берил вагою майже 133 карати. Перша письмова згадка про цей камінь з’являється в заповіті Єлизавети Людовіки Баварської, королеви Пруссії. Він вказаний як "аквамарин у діамантовій оправі, який носив Наполеон під час коронації".

Зелений берил було продано за $32 тис. за оцінки в $40-60 тис.