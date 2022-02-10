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17:04 10.02.2022

Чорний діамант "Енігма" вагою 555,55 карата продано за $4,3 млн у криптовалюті

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Чорний діамант "Енігма" вагою 555,55 карата продано за $4,3 млн у криптовалюті

Чорний діамант "Енігма", найбільший у світі діамант, вік якого оцінюється щонайменше в 1 млрд років, пішов із молотка за $4,3 млн на аукціоні, який провів будинок Sotheby's.

У повідомленні аукціонного будинку не розголошувалося ім'я покупця, але йшлося про те, що він скористався можливістю заплатити за покупку криптовалютою.

Пізніше стало відомо, що діамант придбав бізнесмен Річард Гарт, який виклав відеозвернення у Twitter, заявивши, що він є покупцем.

Чорний діамант "Енігма" важить 555,55 карата, 2006 року він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі.

Попередній власник діаманта зберігав його в колекції протягом 20 років, дорогоцінний камінь ніде не виставлявся.

"Енігма" - рідкісний різновид чорних алмазів, карбонадо, що містить мінерал осборніт, який зустрічається в метеоритах. Ці дорогоцінні камені досі знаходили лише у Бразилії та Центральноафриканській Республіці, йдеться у повідомленні.

Точне походження чорних алмазів невідоме, а їхній вік оцінюється у 2,6-3,2 млрд років, зазначає ВВС.

Використання криптовалюти на аукціонах стало набирати популярності в липні, після того, як Sotheby's продав діамант вагою 100 карат покупцеві за $12,3 млн у криптовалюті, що стало максимальною ціною за покупку в цифровій валюті. Британський аукціонний будинок стверджує, що можливість розплачуватись за покупки криптовалютою відкриває ринок для нового покоління покупців.

Теги: #аукцiон #діамант #криптовалюта
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