Sotheby's виставить на торги рубін з оцінкою на рівні рекордних $30,3 млн

Sotheby's виставить на торги найбільший у світі рубін, повідомляють у пресрелізі FURA Gems. У липні 2022 року компанія видобула камінь, який послужив матеріалом для виготовлення цього рубіна.

Дорогоцінний камінь Estrela de Fura важить 55,22 карата, його оцінюють у суму понад $30 млн. Аукціонний дім презентував його 5 квітня в Гонконзі, торги відбудуться 8 червня в Нью-Йорку.

До огранювання камінь важив 101 карат і був найбільшим у світі серед рубінів ювелірної якості.

Наразі рекорд вартості належить Sunrise Ruby, проданому на аукціоні Sotheby's у 2015 році за $30,3 млн. Лише два рубіни вдавалося реалізувати на торгах дорожче за $15 млн.

Рубіни видобувають переважно в М'янмі.