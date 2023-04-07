Sotheby's продає кросівки Майкла Джордана, розраховує виручити рекордні $2-4 млн

Sotheby's виставив на онлайн-торги пам'ятні речі баскетболіста Майкла Джордана, футболіста Пеле та інших відомих спортсменів.

Аукціонний дім розраховує виручити $2-4 млн за кросівки, в яких грав Джордан в одному з матчів фіналу Національної баскетбольної асоціації (НБА) 1998 року, і $100-200 тис. за футболку, в якій Пеле дебютував за "Нью-Йорк Космос" 1975 року.

Кросівки баскетболіста можуть стати найдорожчими в історії, обійшовши продані за $1,8 млн у 2021 році Air Yeezy реп-виконавця Каньє Веста.

Крім того, з оцінкою $400-600 тис. на торги виставлено тренувальну футболку баскетболіста Кобі Брайанта. Він одягав її у день матчу, де набрав 81 очко (другий в історії НБА результат).

Крім того, на аукціоні Victoriam можна купити речі тенісистів Рафаеля Надаля та Роджера Федерера та баскетбольний м'яч із автографами Брайанта та експрезидента США Барака Обами.

Торги завершаться 11 квітня.