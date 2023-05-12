Інвестиції

14:49 12.05.2023

У Токіо запущено Українську інвестиційну платформу під керівництвом ЄБРР

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У Токіо запущено Українську інвестиційну платформу під керівництвом ЄБРР

Інститути фінансування розвитку (development finance institutions, DFIs) країн G7 - JBIC (Японія), JICA (Японія), CDP (Італія), FinDev Canada (Канада), Proparco (Франція), DFC (США), BII (Велика Британія), DEG (Німеччина) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - провели переговори та домовились про створення в Токіо Української інвестиційної платформи, повідомила пресслужба ЄБРР у п'ятницю.

Раніше в лютому 2023 року лідери G7 у своїй заяві підтвердили прихильність G7 продовженню гуманітарної допомоги, допомоги в підтримці енергетичного сектору, а також у підтримці економічної та фінансової стабільності України.

"Потреби України в період реконструкції величезні і виходять за рамки можливостей будь-якої окремої установи. У результаті необхідна ретельна координація між партнерами України, щоб максимізувати ефективність, створити синергію і посилити вплив", - пояснюється в релізі ЄБРР.

Ґрунтуючись на заяві лідерів G7 про допомогу Україні, інститути фінансування розвитку G7 і ЄБРР обговорили, як вони можуть працювати разом, щоб зробити свій внесок у відновлення України. Зазначається, що не всі DFI мають мандат на роботу в Україні. Проте всі такі структури країн G7 згодні з важливістю дій, що вживаються для підтримки відновлення України.

Після створення Української інвестиційної платформи DFI G7 і ЄБРР прагнуть розширити її для інших організацій, що інвестують в Україну в майбутньому. Європейські установи з фінансування розвитку (EDFI) були запрошені до цього процесу і разом з DFI G7 вітають і підтримують цю ініціативу.

Українська інвестиційна платформа буде спрямована на зміцнення співробітництва та сприяння обміну інформацією та спільному фінансуванню між установами, що беруть участь, для допомоги у відбудові України з акцентом переважно на приватний сектор. Також буде розглянуто та враховано потреби сусідніх країн, які постраждали від війни. Платформа узгоджуватиметься з виявленими потребами в рамках Міжвідомчої координаційної платформи донорів G7 для України.

Теги: #україна #єбрр #токіо

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